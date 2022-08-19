Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Сегодня «Гарри Поттер» Джоан Роулинг считается детской классикой. Но в начале пути писательница и представить не могла, что по ее книгам будут снимать фильмы, а актеры, снявшиеся в них, получат мировую славу.

С момента выхода первой части прошел уже 21 год: исполнители ролей Гарри, Гермионы и других давно выросли. Узнать некоторых невозможно: так, например, сыгравший Драко Малфоя Том Фелтон прячет под слоем грима морщинки у глаз.

Руперт Грин отрастил бороду и не так давно стал папой очаровательного малыша.

Дэниел Рэдклифф возмужал, отрастил шикарную бороду и избавился от ненавистных очков, которые много лет сопровождали его образ Гарри Поттера.

Эмма Уотсон обзавелась соблазнительными формами и короткой стрижкой.

Бонни Райт все так же очаровательна: практически кукольное личико актрисы обрамляют длинные волосы, которые при разном освещении принимают причудливые оттенки.

Сильнее всех изменился пухлый и смешной исполнитель роли Невилла Долгопупса. Похудевший Мэттью Льюис теперь может позволить себе подрабатывать моделью, не боясь насмешек со стороны.

Эванна Линч полюбила цветной макияж.

Джеймс и Оливер Фелпсы больше не рыжие.

Самым же известным, не считая Рэдклиффа, считается Роберт Паттинсон (сыграл Сэдрика Диггори). Актер отрастил шикарные волосы, которые зачесывает набок, полюбил обтягивающие классические костюмы, а не так давно примерил на себя роль Бэтмена.