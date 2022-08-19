Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

19 августа 2022 09:00
Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

С момента выхода первой части саги прошел 21 год.

Сегодня «Гарри Поттер» Джоан Роулинг считается детской классикой. Но в начале пути писательница и представить не могла, что по ее книгам будут снимать фильмы, а актеры, снявшиеся в них, получат мировую славу.

С момента выхода первой части прошел уже 21 год: исполнители ролей Гарри, Гермионы и других давно выросли. Узнать некоторых невозможно: так, например, сыгравший Драко Малфоя Том Фелтон прячет под слоем грима морщинки у глаз.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Руперт Грин отрастил бороду и не так давно стал папой очаровательного малыша.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Дэниел Рэдклифф возмужал, отрастил шикарную бороду и избавился от ненавистных очков, которые много лет сопровождали его образ Гарри Поттера.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Эмма Уотсон обзавелась соблазнительными формами и короткой стрижкой.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Бонни Райт все так же очаровательна: практически кукольное личико актрисы обрамляют длинные волосы, которые при разном освещении принимают причудливые оттенки.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Сильнее всех изменился пухлый и смешной исполнитель роли Невилла Долгопупса. Похудевший Мэттью Льюис теперь может позволить себе подрабатывать моделью, не боясь насмешек со стороны.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Эванна Линч полюбила цветной макияж.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Джеймс и Оливер Фелпсы больше не рыжие.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма

Самым же известным, не считая Рэдклиффа, считается Роберт Паттинсон (сыграл Сэдрика Диггори). Актер отрастил шикарные волосы, которые зачесывает набок, полюбил обтягивающие классические костюмы, а не так давно примерил на себя роль Бэтмена.

Детки выросли: вот как теперь выглядят Гарри, Рон, Гермиона и другие звезды легендарного фильма
Фото: Агентство-партнер: legion-media.ru
Алина Крылова
Алина Крылова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video