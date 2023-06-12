Дети этого точно не поняли: раскрыт тайный смысл «Ежика в тумане», о котором вы даже не думали

«Ежика в тумане» полюбили не только в СССР, но и далеко за его пределами. Советский мультик покорил сердца миллионов зрителей по всему миру своей добротой, простотой и интересной анимацией. Дети видели в мультике сюжет о дружбе ежика и медвежонка, о взаимопомощи и учились добру.

Однако создатели картины заложили в детский, на первый взгляд, мультфильм гораздо более глубокий сюжет, который при первом просмотре способен разгадать даже не каждый взрослый.

«Ежик в тумане» вдохновляет тем, что рассказывает, как человеку, который впервые вышел из своей зоны комфорта, тяжело адаптироваться к реальности и найти в ней именно тот путь, который ему подходит. Картина рассказывает, как важно идти до конца, верить своему сердцу и не отступать от намеченной цели. И главный скрытый смысл «Ежика» идет вразрез с советским воспитанием. По мнению создателей, очень важно верить в чудо, и тогда вы спасетесь, даже если сбились с пути.