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«Детей пожалейте!»: вот как прошел первый день раздела наследства Градского

28 июня 2022 09:45
«Детей пожалейте!»: вот как прошел первый день раздела наследства Градского

Адвокаты сторон отказались давать комментарии.

Суд начал рассмотрение иска третьей жены Александра Градского Ольги Фартышевой. Она требует причитающуюся ей половину многомиллионного имущества композитора. Ольга утверждает, что они не урегулировали эти вопросы более 20 лет назад при разводе. Однако именно в браке с ней Градский стал популярен и пополнил список недвижимости и денежные счета. Что любопытно, иск женщина подала не только против вдовы артиста Марины Коташенко, но и против собственных взрослых детей — законных наследников отца.

Первый день раздела наследства Градского отметился тем, что представители конфликтующих сторон отказались давать комментарии. Свое молчание они объяснили тем, что это семейное дело, которое в том числе затрагивает и маленьких детей композитора — его младшим сыновьям всего 4 и 8 лет.

«Детей пожалейте!» — обратились они к журналистам «Комсомольской правды».

Судебное заседание назначено на начало августа. К тому времени Ольге Фартышевой придется привести убедительные доводы, почему она пропустила исковой срок давности после развода и вспомнила о собственности только сейчас.

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Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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