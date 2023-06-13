Депп был запасным вариантом: капитана Джека Воробья должен был играть неожиданный актер

Одной из главных ролей на творческом пути Джонни Деппа стал капитан Джек Воробей в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Миллионы фанатов знают артиста именно по этим картинам, однако продюсеры изначально видели совершенно другого актера в амбициозном проекте.

Как оказалось, в первую очередь создатели фильма обратились к Джиму Керри. По их мнению, комедийная звезда со своей яркой мимикой лучше всех бы воплотил образ экстравагантного пирата. Но Керри не принял их предложение, поэтому они отправились к Хью Джекману и Мэттью МакКонахи. Однако и эти артисты не заинтересовались семейным приключенческим фильмом.

И уже после трех неудач продюсеры обратили внимание на Деппа, который в то время был звездой фильмов «Аризонская мечта», «Эд Вуд» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Депп сразу же принял заманчивое предложение, благодаря которому навсегда вписал свое имя в историю кино.