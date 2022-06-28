День рождения закончился скандалом: оконфузившуюся Дубцову поставили на место

Минувший день рождения Анны Асти, к которому она приурочила релиз первого сольного альбома, закончился скандалом. Ирина Дубцова, ознакомившись с пластинкой коллеги, обвинила Анну в плагиате. Причем заимствования она увидела не в текстах или мелодиях, а в названиях композиций.

Однако светская журналистка Алена Жигалова сумела поставить Дубцову на место. По ее мнению, певица сама оконфузилась, ведь в ее творчестве тоже есть хиты, дублирующие названия песен других исполнителей. Например, «Москва-Нева» или «Роман». Жигалова считает, что такую ситуацию нельзя именовать плагиатом.

«Для меня это непонятно, ведь ты же не владеешь правами на все слова в русском языке», — отметила Алена в своем YouTube-шоу.

Жигалова призвала певиц не ссориться, а сконцентрироваться на музыке. Кстати, Асти также не поняла претензий Дубцовой, признавшись, что не подозревала о случившемся совпадении и просто выбрала понравившиеся ей слова в качестве названий.

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