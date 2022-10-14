Дэн Браун лгал много лет: кто на самом деле написал «Код Да Винчи»

Дэн Браун стал популярным писателем, талант которого ни у кого не вызывает сомнений. На самом же деле его имя могло так и остаться неизвестным публике, если бы не одно но.

Своим успехом Дэн Браун обязан человеку, которого впоследствии обманул и предал. Как оказалось, идеи для своих произведений писатель брал у супруги — Блайт Ньюлон. На этом ее вмешательство в творческую деятельность возлюбленного не заканчивалось.

Если говорить о наиболее известном произведении Брауна, каким является «Код Да Винчи», то именно Ньюлон собирала все необходимые сведения и продумывала сценарий и персонажей до мельчайших деталей, после чего отправляла материалы Брауну на электронную почту. Несмотря на это, она так и не удостоилась того, чтобы значиться соавтором супруга.

Как пишет портал «Культурология», впоследствии Блайт уличила писателя в неверности. Тогда она решила добиваться справедливости в суде и потребовала от мужа выплаты моральной компенсации, на которую, по мнению большинства обманутых поклонников Брауна, имела полное право.