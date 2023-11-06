Дело в Гузеевой: цыганка сильно обиделась, посмотрев «Жестокий романс»

Премьера «Жестокого романса» сильно испортила настроение Валентине Понамаревой. Цыганка пришла в ярость, узнав, в какое нелепое положение ее поставили.

Именно она исполнила романсы в знаменитой картине Эльдара Рязанова. Певица не сразу согласилась на сотрудничество с режиссером, поскольку прежде никогда не работала с подобным репертуаром. Взвесив все за и против, артистка дала добро, не зная, что в будущем будет рвать на себе волосы.

В студию звукозаписи Понамарева приехала больной: накануне у нее поднялась температура.

Но отменять встречу не стала, чтобы не подводить коллег. Романсы записали, и цыганка была в полной уверенности, что в титрах увидит свое имя. Но, посмотрев картину, его в списке не обнаружила.

Зрители решили, что Лариса Гузеева пела сама, а Валентина Дмитриевна, считая, что актриса урвала чужой кусок славы, страшно обиделась. Досталось и постановщику. Своенравная брюнетка раз и навсегда отказалась от любого общения с Рязановым.