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Дело Градского продолжается: назван ведущий новой версии «Голоса»

29 июня 2022 12:05
Дело Градского продолжается: назван ведущий новой версии «Голоса»

К работе намерены привлечь известного юмориста.

После смерти Александра Градского возникли многочисленные слухи о закрытии проекта «Голос». Предполагалось, что замену столь опытному и талантливому наставнику найти будет непросто, а значит, и телепрограмму стоит завершить. Но оказалось, что дело Градского продолжится, правда, в несколько изменившейся форме.

Совсем скоро в эфир федерального телеканала выйдет проект «Фантастика», который станет новой версией «Голоса». Выступать перед членами жюри будут особенные аватары — изображения, за которыми скрываются как признанные звезды, так и неизвестные исполнители. А вести передачу доверят юмористу Вадиму Галыгину. Об этом сообщает «Экспресс газета».

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После успеха в Comedy Club в середине «нулевых» Галыгин не может похвастаться популярностью. Он занялся рекламным бизнесом и продюсированием фильмов, но не добился там заметного успеха. Тем не менее он по-прежнему довольно узнаваем, а потому его карьере перезапуск не помешает. Премьера нового шоу планируется уже осенью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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