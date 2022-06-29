Дело Градского продолжается: назван ведущий новой версии «Голоса»

После смерти Александра Градского возникли многочисленные слухи о закрытии проекта «Голос». Предполагалось, что замену столь опытному и талантливому наставнику найти будет непросто, а значит, и телепрограмму стоит завершить. Но оказалось, что дело Градского продолжится, правда, в несколько изменившейся форме.

Совсем скоро в эфир федерального телеканала выйдет проект «Фантастика», который станет новой версией «Голоса». Выступать перед членами жюри будут особенные аватары — изображения, за которыми скрываются как признанные звезды, так и неизвестные исполнители. А вести передачу доверят юмористу Вадиму Галыгину. Об этом сообщает «Экспресс газета ».

Демонстрация общественного неадеквата: «Поле чудес» жестко приложили

После успеха в Comedy Club в середине «нулевых» Галыгин не может похвастаться популярностью. Он занялся рекламным бизнесом и продюсированием фильмов, но не добился там заметного успеха. Тем не менее он по-прежнему довольно узнаваем, а потому его карьере перезапуск не помешает. Премьера нового шоу планируется уже осенью.