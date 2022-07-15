«Продал совесть»: с потерявшего стыд Малахова сорвали маску

Россияне с сожалением отметили, что напряженный рабочий график, в котором Андрей Малахов существовал на протяжении 20 лет, все-таки сказался на его личности.

Сам телеведущий уверяет, что, несмотря на обилие в его жизни эпатажных ток-шоу, сумел выстроить определенные границы и рамки, чтобы не пересекать черту морали, но зрители, следящие за ним много лет, уверены в обратном.

«Он продавец безнравственности. Невозможно вести скандальные передачи и не деформироваться самому. А если он смог, значит, продал совесть за деньги», — отметил один из пользователей Сети, получив поддержку от согласных с ним комментаторов.

И все же Малахов отделяет себя от коллег, которых сам подлавливал на беспринципности. К примеру, он бы никогда не пригласил в свою студию маньяка, как это в прошлом году сделала Ксения Собчак, за что ее осуждала вся страна.

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