До сих пор не отмылись: 8 актеров, начинавших карьеру с фильмов для взрослых

Многим актерам на пути к славе приходилось тяжело. Кто-то подрабатывал в барах, кто-то работал продавцом. Находились и те, кто зарабатывал на жизнь, снимаясь в фильмах для взрослых.

Конечно, им пришлось пожалеть об этом, когда к ним пришла известность. Ведь интернет помнит все.

Сильвестр Сталлоне

Имя этого актера чаще всего всплывает в списках знаменитостей, которые подрабатывали в фильмах для взрослых. Его путь в Голливуд был полон трудностей. В какой-то период у него полностью закончились деньги, и ему было негде жить.

Сталлоне не оставлял попыток пробиться в большой кинематограф.

Но нужно было на что-то жить. Поэтому он решил сняться в откровенном видео. Кстати, заплатили ему немало по тем временам – 200 долларов. А нарезки из фильма до сих можно встретить на просторах сети.

Камерон Диаз

Звезде долго удавалось скрывать свое пикантное прошлое. К моменту, когда стало известно об откровенной фотосессии, в которой она принимала участие, Диаз уже обрела известность.

В начале 2000-х, прямо перед выходом в прокат второй части «Ангелов Чарли», где актриса играла одну из главных ролей, всплыли кадры, на которых она предстала топлес. Во время съемки ей не было еще и 20 лет. Фотограф же решил шантажировать новоиспеченную знаменитость и потребовал с нее 3.5 миллиона долларов за удаление кадров. Диаз подала в суд, а шантажист, в свою очередь, опубликовал ролик.

Джеки Чан

Удивительно, но звезде популярных боевиков тоже в прошлом приходилось зарабатывать на жизнь съемками в откровенных сценах. В 1975-м на экраны вышла комедия «Все в семье», где Чан впервые в своей карьере появился в пикантном эпизоде. Кстати, это единственная его работа, в которой он не исполняет ни одного трюка.

Актер, пусть и не гордится своей ролью, не скрывает ее.

Он спокойно реагирует на информацию о своем участии в фильме. Чан признается, что в тот период делал все возможное, чтобы заработать.

Арнольд Шварценеггер

Будущему губернатору Калифорнии в начале карьеры тоже приходилось позировать перед камерой в откровенных кадрах. Он снимался без одежды для журнала ЛГБТ-сообщества. Впрочем, вскоре накаченный актер привлек внимание режиссеров и стал получать роли в боевиках.

Мэтт ЛеБлан

Кто знает, как сложилась бы жизнь известного актера, если бы он не получил роль в культовом сериале. К началу кастинга в новый проект «Друзья» ЛеБлан был на мели. Денег практически не было, а зарабатывал он тогда на жизнь съемками в откровенных фильмах.

Когда его утвердили на роль Джоуи, актер наконец обрел надежду на успех.

Однако пикантные кадры из «Дневников Красной туфельки» до сих пор можно найти в сети.

Дэвид Духовны

В том же проекте появился еще один известный голливудский актер.

Духовны тоже досталась роль в «Дневниках».

К тому моменту он уже успел сняться в «Твин Пикс», а еще через год его утвердили в «Секретные материалы», принесшие ему оглушительный успех.

Саймон Рекс

Актера нельзя назвать звездой первой величины, поскольку снимается он в специфических проектах.

Известным его сделала франшиза «Очень страшное кино».

Но карьеру Рекс начинал в начале 90-х, снимаясь в фильмах для взрослых. Ему тогда не было и 20 лет, и выбирать не приходилось – другой работы не было.

Джон Хэмм

Сегодня карьера актера находится на пике, а сам он известен по роли в популярном сериале «Безумцы». К тому же, Хэмм снимается в неплохих голливудских комедиях. Но в 90-х пробиться на телевидение было непросто. Поэтому актер подрабатывал на съемочной площадке фильмов для взрослых. Обнажаться в кадре ему не приходилось, ведь работал он обычным декоратором. По этой причине и сцен с его участием в интернете нет.