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Дед Мороз и король эпизодов: эти звезды снялись в «Бриллиантовой руке», но остались в тени

2 декабря 2023 08:00
Дед Мороз и король эпизодов: эти звезды снялись в «Бриллиантовой руке», но остались в тени

Публика не узнала талантливых артистов.

Комедия «Бриллиантовая рука» вполне заслуженно признана классикой советского кино. Зрители осыпают комплиментами и изобретательный сюжет, и яркую игру актеров. При этом лишь самые внимательные поклонники догадывались, что в фильм Леонид Гайдай пригласил не только Андрея Миронова и Юрия Никулина.

Так, роль метрдотеля ресторана «Плакучая ива» сыграл Александр Хвыля. Публика привыкла видеть талантливого артиста в сказочных образах: именно он перевоплотился в Деда Мороза в «Сказках русского леса». И именно поэтому фанаты не узнали его в самом обычном строгом костюме.

Дед Мороз и король эпизодов: эти звезды снялись в «Бриллиантовой руке», но остались в тени

Появился в фильме и Игорь Ясулович, которого и коллеги, и зрители считали королем эпизодов. Он блистал в «12 стульях», «Гостье из будущего» и, например, в комедии «Айболит-66». В «Бриллиантовой руке» же он исполнил роль молчаливого соседа Семена Горбункова. И редким зрителям удалось узнать любимых артистов — настолько маленькие роли доверил им Гайдай.

Дед Мороз и король эпизодов: эти звезды снялись в «Бриллиантовой руке», но остались в тени
Фото: Кадры из фильма "Бриллиантовая рука" 1968
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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