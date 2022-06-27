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«Даже стены прогнулись»: выставившая себя на показ Волочкова осрамилась

27 июня 2022 15:10
«Даже стены прогнулись»: выставившая себя на показ Волочкова осрамилась

Поклонники не смогли скрыть свое мнение.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за фотографии в своей спальне. Соответствующим снимком танцовщица поделилась в социальных сетях.

На фотографии балерина, примерив кружевное боди, позирует на кровати одной из своих спален. Как рассказывает знаменитость, эта комната является важной для нее, и она особенно счастлива находиться в ней по утрам.

«Даже стены прогнулись»: выставившая себя на показ Волочкова осрамилась

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«Спальня на третьем этаже для меня особенная. И просыпаться в такой красоте — особенная благодать», — признается артистка в Telegram-канале. Пользователи Сети не прошли мимо записи, однако внимание они обратили в первую очередь на внешний вид Волочковой и интерьеры комнаты. По их мнению, знаменитости не стоило фотографироваться в настолько откровенном наряде, а спальня выглядит «странно» и «нелепо» из-за своего оформления.

«Что-то даже стены прогнулись от фотошопа», «Пошлость во всем», «Немолодая уже выставлять голые ноги. Будьте скромнее», «Комната подстать самой хозяйке», — заметили подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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