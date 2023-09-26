«Даже смотреть не стал»: Охлобыстин высказал все, что думает о дорогущем «Вызове»

«Вызов» стал сенсацией для мирового кинематографа: никто прежде не снимал художественные фильмы в космосе. На съемки уникальной картины были потрачены баснословные деньги, но эксперимент удачным считают не все. Например, Иван Охлобыстин от конечного результата не в восторге.

Актер высказал все, что думает о ленте с Юлией Пересильд в главной роли. Звезда «Интернов» восхитился смелостью своей «заваренной в железной бочке» и «не пойми куда усланной» коллеги. Он признался, что на ее месте точно бы умер. Если не от экстремальных для человеческого организма условий, то от страха за собственную жизнь.

А вот сам проект артиста не впечатлил. Детище Клима Шипенко он назвал проходным. Спасает его лишь то, что съемки велись на МКС, а в противном случае, как заметил Охлобыстин, кино не удостоилось бы его внимания.