«Даже могу двигаться»: 96-летняя Елизавета II обвела всех вокруг пальца

Последние несколько месяцев в британской прессе то и дело появляются тревожные новости о здоровье королевы Елизаветы II. Сообщается, что она практически не встает с кровати и передвигается по дворцу исключительно в инвалидной коляске. Для 96-летней королевы представляют сложности любые выходы на публику, поэтому она старается их минимизировать.

Якобы именно поэтому ее сыну, принцу Чарльзу, приходится заменять Елизавету II на важных мероприятиях. Сначала он произносил речь перед открытием сессии парламента, а не так давно вместе с женой Камиллой посетил королевские скачки. Ранее ни одно из этих событий никогда не пропускала сама Елизавета II.

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Однако на днях королева доказала, что смогла обвести сплетников вокруг пальца. В честь платиновой годовщины на троне она получила специальную награду от архиепископа Джастина Уэлби, сообщает Woman . Королева появилась перед священнослужителем без трости и даже пошутила над слухами.