Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений

Людмила Хитяева тяжело переживает гибель единственного сына. Сердце 69-летнего Павла Белокринкина остановилось 5 июля. Актриса предчувствовала беду, но поделать ничего не могла. В смерти своего наследника она винит его вторую супругу.

Прежде дипломат был женат на Валентине, с которой у звезды экрана сложились теплые отношения. Но затем Павел познакомился с манекенщицей, от которой потерял голову. Хитяевой выбор отпрыска не понравился. Она отговаривала его от развода, но все без толку.

Артистка ополчилась на вторую жену отпрыска не только потому, что та увела его из семьи. Знаменитость рассказала, что однажды показала видео с коварной разлучницей священнику, а тот посоветовал ей «не впускать эту черную женщину». Незадолго до кончины Белокринкина в доме Людмилы Ивановны разбилась икона.

Народная любимица отказывается верить в то, что ее сына больше нет.