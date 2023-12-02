Даже Дисней не решился снимать фильм по книге «Человек-амфибия»: вот чего боялись

Когда в 1960-х Владимир Чеботарев решил взяться за экранизацию романа Александра Беляева, в его успех никто не верил. Киносценарий «Человек-амфибия» к тому времени уже больше 10 лет лежал на студии «Ленфильм». Возможность съемок рассматривали многие режиссеры, но всем пришлось отказаться от этой идеи.

Постановщики боялись технических сложностей при создании сцен под водой. Даже опытные профессионалы в Голливуде скептически относились к вероятности перенесения истории Беляева на экран. Поговаривали, что сам Уолт Дисней, взвесив все свои ресурсы, не стал выкупать сценарий.

У Чеботарева же был небольшой опыт в научно-популярном кино, поэтому он амбициозно закрепил за собой проект. Коллеги буквально крутили пальцем у виска, а за рубежом вышли разгромные статьи, в которых будущему фильму предрекали абсолютный провал.

Однако замысел режиссера удался. Он разделил подводную съемку на короткие эпизоды. Артисты погружались с аквалангами, с разных сторон их окружали помощники. Когда они достигали нужной глубины, то снимали с себя оборудование и приступали к работе в кадре. Спустя полторы минуты ассистенты возвращали им акваланги.

Это был очень трудоемкий и длительный процесс, выматывающий всю команду. От актеров требовалась особая подготовка. Но результат того стоил: фильм «Человек-амфибия» стал кассовым хитом.