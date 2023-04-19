Что не так с парой из кинохита «Вам и не снилось...»: от правды станет не по себе

Над советской подростковой мелодрамой «Вам и не снилось...» было пролито немало зрительских слез. Пара Ромы и Кати получилась очень трогательной и гармоничной, и многие верили, что актеров связывали искренние чувства. Однако это не так, ведь между ними была приличная разница в возрасте.

Роль школьницы Кати сыграла Татьяна Аксюта, которой на момент съемок было 23 года. А ее партнеру по съемочной площадке Никите Михайловскому исполнилось лишь 16 лет. Многие поклонники ленты, узнав об этом, не скрыли своего изумления: оказывается, Татьяна была взрослой девушкой в теле школьницы, но этого никто не заметил.

Многим даже стало неловко от такой правды.

Аксюта на тот момент уже имела опыт съемок в фильмах, в отличие от своего коллеги. Это сильно усложнило рабочий процесс. Актриса выдавала правильную игру в первых дублях, пока Михайловский только «разогревался». Когда у Никиты, наконец, все получалось, Татьяна к этому моменту уже «сдувалась». Но, несмотря на это, актеры блестяще справились с задачей, а фильм почти сразу после выхода стал культовым.