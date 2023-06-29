Что на самом деле значит название фильма «Кин-дза-дза!»? Будете поражены

Трагикомедия «Кин-дза-дза!» сразу же после выхода на экраны была признана классикой советского кино. Зрители в течение многих лет пытались разгадать значение слов и выражений, которые произносят герои картины, а также понять смысл названия самого фильма.

Как оказалось, «кин-дза-дза» была придумана Евгением Леоновым во время съемок ленты. Так, в перерывах между эпизодами он разговорился со своим коллегой Станиславом Любшиным, который спросил, что же носит прославленный артист в портфеле. Леонов же ответил, что там кинза, а после начал напевать тут же придуманную песенку «кин-дза-дза, кин-дза-дза».

Свидетелем незатейливого разговора стал Георгий Данелия. Ему понравилось необычное словосочетание, и он предложил его в качестве названия фильма. А позднее, когда весь материал был полностью готов, имя картины решили оставить именно таким.

При этом изначально лента должна была называться «Космическая пыль». В сюжете комедии появлялся персонаж, который торговал этой пылью. Но во время работы от героя и его истории решили отказаться, поэтому долгое время фильм был безымянным.