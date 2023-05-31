Что итальянцы думают о «Невероятных приключениях» Рязанова? Такой реакции точно не ожидаете

«Невероятные приключения итальянцев в России» снимали за крайне скромные деньги буквально на коленках. В коммерческий успех проекта никто не верил. Также никто не верил, что в Союзе полюбят эту странную и необычную комедию. И уж тем более никто не верил, что фильм полюбят настоящие, а не поддельные итальянцы. Но, как говорится, человек предполагает...

«Итальянцев», кстати, снимали, как сейчас модно говорить, в коллаборации с настоящими итальянцами. И именно представитель страны-сапожка велел напичкать ленту огромным количеством трюков. Из-за этого Эльдар Рязанов пребывал в уверенности, что фильм ждет громкий провал.

Но прогнозы не сбылись. «Итальянцы» имели неимоверный успех в Стране Советов. Что же ждало картину в настоящей Италии? На YouTube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions» провели занятный эксперимент и попросили граждан Италии посмотреть творение Рязанова. Как они комментировали фильм при просмотре? Только и восклицали:

«О, это точно настоящая итальянка!», «Это очень похоже на итальянцев!», «Это так по-итальянски».

Кино им очень понравилось. Зрители «поневоле» даже объяснили почему. По их словам, «Невероятные приключения итальянцев в России» — это действительно про них.