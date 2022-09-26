«Чита-Маргарита»: почему автор отрекся от песни из «Мимино»

Композиция «Чита-Маргарита», исполненная прекрасным голосом Вахтанга Кикабидзе, стала хитом в 1980-х. Песню для фильма «Мимино» написал композитор Гия Канчели. Однако сам автор музыки не был рад такой популярности.

Выдающийся музыкант создал хоровые произведения, несколько симфоний и сочинений для оркестра, мелодии для 50 картин. Но публика знала его лишь как автора «Читы-Маргарита». Канчели настолько ненавидел связь с песней, что жалел о ее написании и даже отрекся от нее. В интервью он начал говорить, что композицию сочинил режиссер картины Георгий Данелия. Только если ставили вопрос ребром, Гия признавался в авторстве.

А наибольшее негодование композитора вызвало вручение ему премии «Триумф» в Малом театре. Юрий Башмет вызвал коллегу на сцену и описал его как талантливейшего сочинителя классической музыки. После этого дирижер на сцене взмахнул палочкой, и оркестр затянул инструментальную версию «Читы-Маргариты». Друзья ясно видели, что таким приемом Канчели был сильно оскорблен.