Цензоры запретили: настоящий финал «Экипажа» был слишком мрачным

Картина «Экипаж» Александра Митты стала одним из главных фильмов советской эпохи. Зрители до сих пор не отрываясь наблюдают за захватывающей историей отважных пилотов, но далеко не все знают, каким задумывали финал ленты ее создатели.

Как оказалось, Митта и авторы сценария не собирались снимать в ленте счастливый конец. По их задумке Тимченко оказывается в больнице и узнает, что его коллегам срочно нужно перегнать самолет. Смелый пилот сбегает из госпиталя в одной пижаме и оказывается в аэропорту, где его встречают старые сослуживцы и верные друзья. Вместе они поднимаются на борт, а уже в следующей сцене дочь Тимченко Наталья узнает, что ее отец умер.

Но цензоры решили не пропускать такой мрачный финал. Они заставили режиссера изменить сценарий, сделать его более оптимистичным, после чего и позволили картине выйти в прокат.