Цензоры обомлели от этой «горячей» сцены в «Неуловимых мстителях»: Ксанка предстала во всей красе

На фильме «Неуловимые мстители» выросло не одно поколение советских подростков. Фразы героев разошлись на цитаты, а песни из картины знают и поют до сих пор. Увы, зрителям так и не удалось увидеть эту ленту в режиссерской версии. Несколько красивых сцен вырезали строгие цензоры.

По сюжету в начале истории Ксанку выдавали за еще одного парня, брата Даньки. В первой сцене она еще носила мальчишескую одежду. Секрет должен был раскрыть Яшка, случайно увидев выходившую из реки девушку. Естественно, без одежды.

По словам оператора, кадры получились очень красивыми и невинными. Это была не пошлая обнаженка, а зарождение истории любви. Отношения между героями должны были развиваться медленно, со вздохов и взглядов. Но зрителям так и не суждено было увидеть эти кадры. Цензура посчитала, что советским детям такое показывать нельзя, и безжалостно вырезала эпизод.