Быстрый тест: какой знак Зодиака – твоя родственная душа?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал от окружающих или же сам произносил нечто вроде: "Она моя судьба", "Мы с ним созданы друг для друга", "Наша встреча была предначертана провидением". Откуда же берется это представление о том, что у каждого из нас на свете есть вторая половинка, та самая родственная душа, встреча с которой перевернет всю жизнь и подарит неслыханное счастье?

Психологи считают, что эта вера возникла в далекие времена, еще в древности, когда наши предки обращались к определенным божествам в пантеоне с просьбой даровать возлюбленного или возлюбленную, переплести их дороги, устроить судьбоносную встречу. Психоаналитики же объясняют тягу к родственной душе бессознательной тоской по материнской фигуре, попыткой снова обрести тот же комфорт и то же чувство защищенности, которые мы испытывали в детстве, но уже рядом с другим человеком.

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