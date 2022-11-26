Былую красоту не вернуть: вы потеряете дар речи, увидев, как сейчас выглядит подруга Шурика из «Операции Ы»

Как актриса Наталья Селезнева дебютировала еще в 6 лет, но славу ей принесла роль студентки Лиды в картине Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В будущем ее ждали яркие роли в фильмах «Калиф-аист», «Я вас любил…», «Саша-Сашенька» и в еще одном шедевре Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Долгие годы Селезнева играла в кино, участвовала в передаче «Кабачок "13 стульев"», однако в 2014 году завершила карьеру.

Сегодня Наталье Селезневой 77 лет. Годы берут свое – актриса заметно постарела и поправилась. В 2020-м году Селезнева пережила трагедию – умер ее любимый муж Владимир Андреев, с которым они вместе воспитали сына Егора. И теперь любимая актриса все больше проводит времени с семьей – сыном и внуками.