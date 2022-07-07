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«Был на грани срыва»: правда о конфликте Кончаловского с Домогаровым вышла наружу

7 июля 2022 11:10
«Был на грани срыва»: правда о конфликте Кончаловского с Домогаровым вышла наружу

Актер был главной звездой сразу в трех постановках режиссера.

Александр Домогаров ушел из театра Моссовета из-за ссоры с Андреем Кончаловским. В этом уверен актер Андрей Житинкин, прокомментировавший сложные взаимоотношения своих коллег.

В начале этого года в СМИ появилась информация, что после многолетней службы звезда «Гардемаринов» решил оставить знаменитую сцену. Сам Домогаров старался не раскрывать подробности своего решения, а таблоиды приводили совершенно разные версии сложившейся ситуации. Как оказалось, расстаться с театром актер решил из-за конфликта с Андреем Кончаловским.

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Как рассказал Житинкин в беседе с «Экспресс газетой», последние годы Домогаров играет в трилогии Кончаловского: «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». При этом постановщик старается не обращать внимание на усталость артиста и ставит все спектакли подряд, чтобы сэкономить на установке декораций. Однако Домогарова не устраивало такое отношение, ведь сложные роли забирали у него все силы.

«Домогаров был на грани срыва, заведен», — рассказывает артист.

В итоге отношения знаменитостей дали трещину и актер навсегда покинул театр Моссовета, которому отдал 27 лет.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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