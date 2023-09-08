Быкова вынудили переснять «В бой идут одни "старики"»: вот какой разговор у него состоялся с летчиками
Фронтовики указали на ошибки.
При съемках картины «В бой идут одни „старики“» Леонид Быков уделял внимание каждой мелочи. Режиссер очень боялся, что его работа не понравится ветеранам Великой Отечественной войны, которых в 1974 году среди зрителей было довольно много. Первую версию фильма специально показывали опытным летчикам, которые высказали мэтру свои замечания.
Леониду Федоровичу пришлось внести в ленту ряд изменений, чтобы результат удовлетворил бывалых фронтовиков. Но некоторые огрехи попали и в итоговый результат.
Так, в разговоре механика с капитаном Титаренко звучат слова:
«Я для нашей „девятки“ штуцера выбил».
Так пилоты звали истребитель Ла-9, который во время Второй мировой не использовали. Этот самолет встал на вооружение в 1946-м. А во время событий фильма использовали только «пятерки», хотя выглядят они почти одинаково.
Появились замечания и к наградам главного героя. На его груди можно увидеть орден Красного Знамени, а к концу картины их было уже два. Кадровики и сотрудники наградных отделов заявили Быкову, что во время ВОВ не так часто выдавали подобные награды: за подвиги обычно получали «Золотую Звезду». Но тут режиссер нашел, что ответить. Прообразом Маэстро был Александр Покрышкин, у которого было целых три таких ордена.