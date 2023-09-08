Быкова вынудили переснять «В бой идут одни "старики"»: вот какой разговор у него состоялся с летчиками

При съемках картины «В бой идут одни „старики“» Леонид Быков уделял внимание каждой мелочи. Режиссер очень боялся, что его работа не понравится ветеранам Великой Отечественной войны, которых в 1974 году среди зрителей было довольно много. Первую версию фильма специально показывали опытным летчикам, которые высказали мэтру свои замечания.

Леониду Федоровичу пришлось внести в ленту ряд изменений, чтобы результат удовлетворил бывалых фронтовиков. Но некоторые огрехи попали и в итоговый результат.

Так, в разговоре механика с капитаном Титаренко звучат слова:

«Я для нашей „девятки“ штуцера выбил».

Так пилоты звали истребитель Ла-9, который во время Второй мировой не использовали. Этот самолет встал на вооружение в 1946-м. А во время событий фильма использовали только «пятерки», хотя выглядят они почти одинаково.

Появились замечания и к наградам главного героя. На его груди можно увидеть орден Красного Знамени, а к концу картины их было уже два. Кадровики и сотрудники наградных отделов заявили Быкову, что во время ВОВ не так часто выдавали подобные награды: за подвиги обычно получали «Золотую Звезду». Но тут режиссер нашел, что ответить. Прообразом Маэстро был Александр Покрышкин, у которого было целых три таких ордена.