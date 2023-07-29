Буратино должен был играть другой мальчик: все изменила роковая случайность

Сказка Леонида Нечаева «Приключения Буратино» вышла на экраны в 1975 году. Дмитрий Иосифов, исполнивший главную роль, уже на следующее утро проснулся знаменитым. Однако изначально режиссер видел в мальчике с длинным носом совершенно другого артиста.

Так, во время проб Нечаев познакомился с Колей Кобликовым. Юный артист сразу же впечатлил постановщика, который утвердил его на роль. Съемочная группа даже успела снять несколько сцен, но роковая случайность изменила все планы.

Дело в том, что мальчик не справился с равновесием и упал на лестнице, из-за чего у него откололась часть переднего зуба. Режиссер не планировал заменять главного актера, поэтому поставил работу на паузу, предложив матери Коли время для исправления ситуации. Но юный артист не остался в восторге от похода к стоматологу. Его истерика была настолько сильной, что мама артиста предпочла отказаться от съемок, чтобы не травмировать сына.

В итоге Николаю не удалось связать свою жизнь с кинематографом. После школы он отправился служить и попал в Афганистан, где подорвался на мине. Несостоявшийся артист скончался в 1985 году, что стало большим ударом для всех его близких.