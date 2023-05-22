Булгаковской Маргаритой была не только Ковальчук: вторая доводила всех до истерики

Бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» уже давно будоражит воображение киноделов. За экранизацию брались как иностранные, так и отечественные режиссеры.

В России на данный момент снято две адаптации «Мастера и Маргариты». Наиболее известна вторая, вышедшая в 2005 году. В роли самоотверженной ведьмы снялась Анна Ковальчук, и ее образ по сей день многие считают эталонным.

Но есть и другая Маргарита.

В 90-х Юрий Кара снял первую российскую версию романа, однако экранизация вышла в свет лишь в 2011 году. Возлюбленную Мастера сыграла легендарная Анастасия Вертинская, которой на тот момент исполнилось 50 лет. Она обошла сильных конкуренток Веру Сотникову, Анну Самохину и Ирину Алферову. Но позднее создатели пожалели, что выбрали именно Вертинскую — она доводила всех до истерики.

Уже после съемок актриса взбунтовалась и заявила, что нужно убрать откровенные сцены с ее участием. Больше всего ее возмутили эпизоды на балу у сатаны, хотя во время работы никаких проблем не было. Режиссеру удалось отстоять весь материал. В ответ на это Вертинская отказалась озвучивать эти сцены, и Юрию Викторовичу пришлось прибегать к хитростям.

С Ковальчук таких проблем не возникло. Она не тушевалась перед камерой и полностью включалась в работу, а после съемок не устраивала скандалов.