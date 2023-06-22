Бухгалтер в возрасте: малышка Венди из «Питера Пэна» изменилась так, что не узнать

Музыкальный фильм Леонида Нечаева «Питер Пэн» прославил Елену Попкову на весь СССР. В очаровательную Венди в ее исполнении был влюблен каждый советский мальчишка.

Эта роль стала для Попковой первой и единственной. Елена никогда не помышляла об актерской карьере, и даже оглушительный успех «Питера Пэна» не повлиял на ее решение. После школы Попкова отучилась на бухгалтера и устроилась по профессии.

Сегодня узнать в 46-летней Елене ту милую девочку невозможно: Попкова поправилась, а ее лицо округлилось. Теперь она легко затеряется в толпе возрастных офисных сотрудниц. Спустя годы женщина вспоминает о своей звездной роли и о самих съемках с ностальгией. Она не чувствовала никакого напряжения и давления со стороны режиссера.

«Мне тогда было восемь лет, все происходящее воспринимала как игру»,

— рассказала Попкова журналисту портала «Маяк». Также Елена призналась, что ей не доверили озвучивать роль. Для этого пригласили профессиональную актрису Татьяну Аксюту, которая исполнила в драме «Вам и не снилось...» главную роль.