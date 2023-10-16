Брови-гусеницы и губы-пельмени: такой Кустинскую из «Три плюс два» увидеть не ожидаете

Романтическая комедия «Три плюс два» увидела свет в начале 60-х. В СССР фильм стал настоящим хитом, и до сих пор зрители осыпают его комплиментами за остроумный сценарий и игру актеров. А некоторые энтузиасты пытаются представить, как бы выглядели главные герои в современности.

Как уверены пользователи Сети, Наталья Кустинская, которая исполнила в фильме роль актрисы Натальи, непременно увеличила бы себе губы. Артистка носила бы яркий макияж, акцентируя внимание на пронзительных голубых глазах и бровях.

И если одни фанаты осыпали результаты преображения комплиментами, то другие совсем не оценили новую внешность советской звезды. По их мнению, современная Кустинская потеряла свою индивидуальность и похожа на сотни других интернет-знаменитостей.