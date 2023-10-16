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Киноафиша Статьи Брови-гусеницы и губы-пельмени: такой Кустинскую из «Три плюс два» увидеть не ожидаете

Брови-гусеницы и губы-пельмени: такой Кустинскую из «Три плюс два» увидеть не ожидаете

16 октября 2023 15:30
Брови-гусеницы и губы-пельмени: такой Кустинскую из «Три плюс два» увидеть не ожидаете

Преображение не оставило публику равнодушной.

Романтическая комедия «Три плюс два» увидела свет в начале 60-х. В СССР фильм стал настоящим хитом, и до сих пор зрители осыпают его комплиментами за остроумный сценарий и игру актеров. А некоторые энтузиасты пытаются представить, как бы выглядели главные герои в современности.

Как уверены пользователи Сети, Наталья Кустинская, которая исполнила в фильме роль актрисы Натальи, непременно увеличила бы себе губы. Артистка носила бы яркий макияж, акцентируя внимание на пронзительных голубых глазах и бровях.

И если одни фанаты осыпали результаты преображения комплиментами, то другие совсем не оценили новую внешность советской звезды. По их мнению, современная Кустинская потеряла свою индивидуальность и похожа на сотни других интернет-знаменитостей.

«Стала как все», «Как же хорошо, что мы ее видели в нормальном виде», — пишут поклонники картины.

Брови-гусеницы и губы-пельмени: такой Кустинскую из «Три плюс два» увидеть не ожидаете
Фото: Кадры из фильма «Три плюс два» (1963)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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