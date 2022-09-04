Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Бриллиантовая рука», оказывается, не наша! Вы точно не знали, каким фильмом вдохновлялись в СССР

«Бриллиантовая рука», оказывается, не наша! Вы точно не знали, каким фильмом вдохновлялись в СССР

4 сентября 2022 11:00
«Бриллиантовая рука», оказывается, не наша! Вы точно не знали, каким фильмом вдохновлялись в СССР

Поклонники не догадывались, на чем основана их любимая история.

Комедия «Бриллиантовая рука» появилась на советских экранах в 1969 году и сразу же полюбилась зрителям. Поклонники высоко оценили не только блестящую игру актеров, но и приключенческий сюжет. Однако, как оказалось, Леонид Гайдай не сам придумал историю для своего фильма, а вдохновился датской лентой.

В качестве источника вдохновения постановщик взял фильм «Бей первым, Фредди». Сюжет картины рассказывает о неудачливом коммивояжере, которого случайно принимают за шпиона. В фильме также можно обнаружить дуэт бандитов и загадочного преступника, который руководит всей операцией.

Также часть сюжетных поворотов из датского фильма можно обнаружить и в другом советском хите. Эльдар Рязанов позаимствовал несколько эпизодов для своего фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», который вышел спустя восемь лет после оригинальной ленты.

Фото: Кадры из фильма "Бриллиантовая рука" (1969)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
9 комментариев
Related video