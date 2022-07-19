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«Бояре смеются над рабами»: наглость Галкина и Якубовича довела россиян

19 июля 2022 07:43
«Бояре смеются над рабами»: наглость Галкина и Якубовича довела россиян

Зрители «Поля чудес» не могут простить ведущему насмешки над игроками.

Имя Леонида Якубовича вот уже не один десяток лет связано с развлекательным шоу «Поле чудес». Игроки программы с удовольствием дарят ему гостинцы из своих городов, а также уверены, что Якубович — один из самых добродушных ведущих на телевидении. Этот миф развенчал Максим Галкин во время одного из выпусков ток-шоу «Сегодня вечером».

Галкин попросил Якубовича рассказать о том, как проходит процесс игры на самом деле и почему игроки забывают задание уже через 20 секунд, и знаменитый ведущий не сдержался. Он заявил, что «Поле чудес» — это бестолковая программа, а то, что люди два часа угадывают слово по буквам, — это диагноз, шизофрения. Леонид также пожаловался, что игроки не обладают элементарными школьными знаниями, например не знают, кто такой Булгаков.

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Гости шоу «Сегодня вечером» посмеялись над откровениями Якубовича, однако зрители пришли в ярость. «Бояре смеются над рабами», «Хорошо что продюсеры не выгнали с программы за такие слова», «Галкин и Якубович два жестоких человека», «Надо бы закрыть эту передачу, а Якубовича на ТНТ в дом 2 отношения строить!», «Он мне никогда не нравился. я считала его фальшивым даже в детстве», — пишут зрители.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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