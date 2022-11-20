Больше похож на Снейпа: каким вырос мальчик из «Форреста Гампа»

Фильм «Форрест Гамп» давно уже обрел статус легендарного во всем мире и не нуждается в представлениях. Конечно, в первую очередь при его упоминании зритель вспомнит гениальную игру Тома Хэнкса. Но кроме оскароносного артиста роль Форреста сделал такой запоминающейся и другой актер.

Майкл Коннер Хэмпфри сыграл Форреста в возрасте девяти лет и стал известен в этой роли всему миру. Именно под влиянием истории Форреста Майкл решил пойти на службу в американскую армию, которой отдал в итоге четыре года. Там его сослуживцы, тоже смотревшие знаменитый фильм, прозвали Хэмпфри Гампом.

Сейчас Майклу 37 лет, и кино отнюдь не является делом всей его жизни. Он поступил в университет, где изучал международные отношения, а сейчас живет в штате Вашингтон и работает школьным учителем. Внешне он совсем не напоминает Форреста Гампа, скорее Хэмпфри похож на Северуса Снейпа из саги о Гарри Поттере. Но все равно при взгляде на него у большинства зрителей в голове прозвучит культовая фраза «Беги, Форрест, беги!».