Больше не сводит с ума своей внешностью: время не оставило и следа от красоты советского Аладдина

Кажется, что Борис Быстров был рождён для роли обворожительного восточного красавца. После выхода кинокартины «Волшебная лампа Аладдина» актер стал настоящей звездой Советского Союза и желанной мечтой многих поклонниц.

К сожалению, любовь фанаток не обеспечила ему новых значимых ролей. Молодой принц отечественного кинематографа после своего триумфа снимался лишь в коротких эпизодах или в качестве второстепенного героя.

Такой явный спад в своей карьере он прокомментировал в одном из своих интервью: «Советскому кино нужны были не принцы, а ударники труда».

Творческий кризис и проблемы с алкоголем сильно изменили артиста. Из стройного красавца с чарующим взглядом мужчина превратился в лысого полноватого старичка. Теперь в нем трудно разглядеть когда-то популярного актера, которому сотни девушки признавались в любви.