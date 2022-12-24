Больше не сводит с ума своей внешностью: время не оставило и следа от красоты советского Аладдина
Подошёл лишь на роль принца.
Кажется, что Борис Быстров был рождён для роли обворожительного восточного красавца. После выхода кинокартины «Волшебная лампа Аладдина» актер стал настоящей звездой Советского Союза и желанной мечтой многих поклонниц.
К сожалению, любовь фанаток не обеспечила ему новых значимых ролей. Молодой принц отечественного кинематографа после своего триумфа снимался лишь в коротких эпизодах или в качестве второстепенного героя.
Такой явный спад в своей карьере он прокомментировал в одном из своих интервью: «Советскому кино нужны были не принцы, а ударники труда».
Творческий кризис и проблемы с алкоголем сильно изменили артиста. Из стройного красавца с чарующим взглядом мужчина превратился в лысого полноватого старичка. Теперь в нем трудно разглядеть когда-то популярного актера, которому сотни девушки признавались в любви.