Богомолов проболтался: правда о 40-летней Собчак вышла наружу

Константин Богомолов рассказал о домашнем прозвище супруги Ксении Собчак. Постановщик не смог сдержать на премьере своей постановки «Гамлет in Moscow».

На красной ковровой дорожке события режиссер приехал вместе с женой, чем удивил всех присутствующих, ведь последнее время в СМИ можно увидеть многочисленные слухи об их расставании. Фотографы и журналист наперебой пытались задавать вопросы знаменитостям и об их личной жизни, и о спектакле, а также мечтали о семейном фото супругов. При этом Собчак постоянно отвлекалась, из-за чего Богомолов был вынужден звать ее, использовав домашнее прозвище.

«Ксеша, Ксеш, Ксения», — цитирует слова режиссера портал Teleprogramma.pro.

Подобное обращение, как оказалось, сразу же привлекло внимание телеведущей. Собчак ни сколько не смутилась, услышав свое «домашнее имя» и сразу же согласилась на совместный с мужем кадр.

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