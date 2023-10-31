Богатенький Буратино: удивитесь, кем вырос мальчуган из советской сказки

Вся страна узнала про Дмитрия Иосифова, когда тому было всего лишь девять лет. Именно он перевоплотился в Буратино в картине Леонида Нечаева, поразив публику своей игрой и харизмой. И после работы рад фильмом юный артист решил связать свою жизнь с кинематографом.

Так, после школы он стал студентом ВГИКа, а потом вернулся в родной Минск. Дмитрий активно играл в кино и занялся режиссурой, сконцентрировавшись на рекламных роликах. В 90-х он отправился покорять Москву и работал, например, с Tefal, Panasonic и другими брендами, а также снимал популярные в то время сериалы.

Продолжает Иосифов развивать карьеру и сегодня. Зрители регулярно смотрят его работы, среди которых «Диверсант. Крым» или «Елизавета». Появляется он и на экране, а одной из последних работ стала драма «Чемпион мира», рассказывающая о противостоянии Анатолия Карпова и Виктора Корчного.