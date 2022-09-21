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Киноафиша Статьи Бодров выбрал ее из тысяч девчонок: куда пропала Дина из культовых «Сестер»

Бодров выбрал ее из тысяч девчонок: куда пропала Дина из культовых «Сестер»

21 сентября 2022 20:45
Бодров выбрал ее из тысяч девчонок: куда пропала Дина из культовых «Сестер»

Актриса решила сменить род своей деятельности.

Екатерина Горина проснулась знаменитой после того, как засветилась в фильме Сергея Бодрова-младшего под названием «Сестры». Тогда актрисе было всего 11 лет.

В проекте знаменитость, которую режиссер выбрал из тысячи других претенденток, воплотила роль Дины Муртазаевой. Ее героиню любят и помнят до сих пор. Однако, несмотря на это, Горина приняла решение покинуть кинематограф и пропала с экранов.

Артистка увлеклась фотографией и изобразительным искусством. Пять лет назад она окончила учебу на филологическом факультете и загорелась идеей написать собственную книгу. Стоит отметить, что задуманное актрисе удалось. Бодров выбрал ее из тысяч девчонок: куда пропала Дина из культовых «Сестер»

В 2019 году она выпустила книгу, которую назвала «Воздухоплавательный парк». Кроме того, звезда стала основательницей онлайн-журнала, посвященного музыке и моде. Помимо этого Горина успевает заниматься литконсалтингом и активно ведет социальные сети.

Фото: Кадр из фильма «Сестры» (2001), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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