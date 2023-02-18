Беззубый и вонючий: правда о реальной внешности короля из «Анжелики» лишит вас дара речи

Жизнь выдающихся исторических личностей окутана тайной и нередко идеализируются простыми обывателями. Не малую роль в создании такого доброго образа играют и фильмы. К примеру, после просмотра картины «Анжелика и король» многие могли подумать, что Людовик XIV был обольстительным ловеласом.

В реальности настоящего властителя Франции было невозможно назвать красавцем или просто привлекательным мужчиной. Современники утверждают, что уже к 40 годам он лишился почти всех зубов и даже не думал хоть как-то ухаживать за полостью рта. При разговоре с монархом многие чувствовали, как плохо оттуда пахнет, но, конечно, никто не осмеливался сказать ему об этом.

С гигиеной тела тоже были немалые проблемы.

Например, при французском дворе могли месяцами не мыться и использовать тряпку вместо мыла. Поэтому не трудно догадаться, что и Людовик не отличался любовью к принятию горячих ванн с пеной.