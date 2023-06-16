«Безобразная картина! Ужас»: ни за что не поверите, о каком советском фильме так отзывались

Сказка «Приключения Буратино» увидела свет в январе 1976 года. Фильм сразу же стал культовым, покорив и советских, и иностранных зрителей. Однако критики, как оказалось, не были в восторге от картины.

Дело в том, что прессе СССР совсем не понравился изобретательный взгляд режиссера Леонида Нечаева на сказку Алексея Толстого. Они не поняли, почему герои носят такие необычные и неестественные костюмы, а животные в кадре похожи на людей.

«Безобразная картина! Ужас», — писали эксперты.

Особенно же они не оценили, что Буратино издевается над пожилым человеком Карабасом-Барабасом. Фильм планировали даже запретить к показу, а спас его лишь строгий план студии. К концу года «Беларусьфильм» должен был выпустить необходимое количество картин, а в противном случае всех бы лишили премии. И именно поэтому «Приключения Буратино» все же увидели свет, ведь руководство студии не хотело портить себе репутацию тем, что не выполнило план.