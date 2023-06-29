Без волос явно лучше: старое фото Бондарчука вызывает приступ гомерического смеха

Лысина давно стала главной фишкой образа Федора Бондарчука. Но режиссер не всегда был с гладко выбритой головой — на заре своей карьеры он имел густую шевелюру, которая, впрочем, его нисколько не красила.

Посмотреть на Бондарчука с волосами можно в фильме «Борис Годунов», где актер воплотил царевича Федора. Старые кадры со звездой могут вызвать приступ гомерического смеха. Стрижку знаменитости трудно назвать удачной — и этот образ ему точно не к лицу.

Бондарчук признался однажды, что лысым стал не по своей воле. Артист рано начал лысеть, но не посчитал нужным обращаться за помощью к врачу-трихологу. Чтобы не ходить с тремя перьями на голове, режиссер решил насовсем расстаться с волосами. Об этом актеру вряд ли пришлось жалеть. Сегодня он считается одним из самых стильных и привлекательных мужчин в российском шоу-бизнесе.