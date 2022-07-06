Без судов не обойдется: экс-супруга Пьера Нарцисса выступила с громким заявлением

После смерти Пьера Нарцисса не обошлось без скандалов и судов. Экс-жена певца Валерия Калачева собирается подать иск против организации «Наше дело», занимающейся ММА-промоушеном. Как оказалось, музыкант собирался появиться на ринге против известного юмориста Николая Лукинского. С Нарциссом уже были отсняты некоторые видео, которые предназначались для привлечения внимания аудитории. И эти ролики недавно появились на YouTube-канале «Нашего дела». Создатели окрестили видео как последнее появление Нарцисса в медиапространстве.

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Валерия оказалась оскорблена этим поступком и выступила с громким заявлением для Telegram-канала Mash . По словам Калачевой, компания просто «пиарится» на смерти певца. Более того, она утверждает, что Пьера привлекали к участию в поединке, несмотря на его проблемы со здоровьем. Даже в этих видео заметно, что исполнитель кажется отекшим из-за болезни, считает его бывшая супруга. Согласия на публикацию роликов у семьи Нарцисса также не спросили.