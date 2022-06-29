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Без платка и в прозрачной юбке: вид вдовы Шатунова ужаснул россиян

29 июня 2022 10:05
Без платка и в прозрачной юбке: вид вдовы Шатунова ужаснул россиян

Фанаты не смогли сдержать свое возмущение.

Светлана Шатунова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего внешнего вида на похоронах музыканта. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале артиста.

В прошедший вторник состоялось прощание с прославленным певцом, а после — похороны. Мероприятие проходило в закрытом режиме и попасть на него могли лишь самые близкие, однако представители музыканта старались делиться с фанатами снимками. Большее внимание публики привлекла фотография, на которой Светлана вместе с детьми запечатлена около свежей могилы. Как отметили пользователи Сети, вдова артиста выглядит слишком вульгарно для траурного события. Фанатов возмутило, что она предпочла не покрывать голову платком, а юбка, которую она надела в московскую жару, сильно просвечивает.

Без платка и в прозрачной юбке: вид вдовы Шатунова ужаснул россиян

«Нашла, что надеть, конечно. Все ее белье увидели. Как-то очень неприлично», «Через юбку все видно», «Нужно было скромнее одеться, ну как так можно», — делятся мнением подписчики.

Другие же фанаты попытались оправдать Светлану. По их мнению, знаменитость в последние дни была занята не выбором соответствующего наряда, а спешными сборами на похороны, поэтому может появляться в любой одежде.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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