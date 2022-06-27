Без отца пропала: дочь звезды «Самой обаятельной и привлекательной» лишилась жилья

Наследница Михаила Кокшенова Алиса лишилась работы и жилья из-за аферы своего друга. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Mash .

Как оказалось, несколько лет назад дочь народного артиста купила в кредит автомобиль. Алиса решила сдавать машину в аренду, чтобы таким образом погасить заем, а ее давний приятель предложил стать первым клиентом. Однако со временем он перестал отправлять Кокшеновой плату за пользование и пропал вместе с автомобилем, оставив ее один на один с долгом.

Знаменитость обратилась за помощью в правоохранительные органы, но это не исправило ситуацию. Якобы злоумышленника практически сразу отпустили и не привлекли к ответственности. После этого Кокшенова, чтобы расплатиться с банком, была вынуждена продать квартиру в Подмосковье и свой зоомагазин, переехав в Тверскую область. Сейчас она живет в аварийном доме и работает продавщицей в местном продуктовом магазине, где получает около 20 тысяч рублей.

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Как пишут авторы канала, не так давно знаменитость, заручившись поддержкой правозащитников, подала обращение к прокурору Московской области. Она рассчитывает как можно скорее восстановить справедливость и вернуться к привычной жизни.