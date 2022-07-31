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Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле

31 июля 2022 17:17
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле

Поклонникам трудно узнать певицу без косметики и накладных волос.

Певец и друг Ирины Аллегровой Александр Богданович недавно поделился редким архивным снимком, который был сделать в США много лет назад. На нем без труда можно узнать самого Богдановича и Валерия Леонтьева, а вот Ирину Аллегрову найти среди компании друзей практически нереально. Звезда российской эстрады совершенно неузнаваема без своей фирменной прически и яркого макияжа.

Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле

Богданович также рассказал, что певица носит парики аж с 1991 года, и они стали неотъемлемой частью ее образа. Изначально Аллегрова решилась на парик из-за испорченных в парикмахерской волос, однако впоследствии полюбила их. Поклонники артистки были в шоке, увидев Ирину в столь непривычном образе, однако сошлись во мнении, что для своего возраста певица сейчас выглядит очень достойно. «Мы все без макияжа выглядим ужасно ...», «Для своего возраста очень выглядит хорошо, молодец, талантливая», «Все равно ее будут любить какая бы она ни была», — пишут поклонники певицы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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