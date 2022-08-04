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Были вместе 8 лет: как живет бывшая жена Корчевникова, которую он скрывал от всех

4 августа 2022 09:00
Были вместе 8 лет: как живет бывшая жена Корчевникова, которую он скрывал от всех

Экс-избранница телеведущего была известной актрисой.

Анна-Сесиль Свердлова поставила карьеру на паузу после отношений с Борисом Корчевниковым. Бывшая возлюбленная знаменитости в последний раз появлялась на экране в 2016 году.

Как оказалось, Корчевников и Свердлова познакомились в православном храме, после чего восемь лет были мужем и женой. Во время отношений актриса активно начала развивать свою карьеру: она снялась во множество ярких отечественных проектов и заработала любовь зрителей. Однако после развода с телеведущим она решила оставить свою профессию.

Были вместе 8 лет: как живет бывшая жена Корчевникова, которую он скрывал от всех

Вот уже около шести лет Свердлова не снимается в фильмах и сериалах, а ее последним фильмом был блокбастер «Экипаж». Знаменитость ведет весьма закрытый образ жизни и ничего не публикует в социальных сетях. Известно лишь, что она изредка появляется в эфире православного телеканала «Союз» и входит в совет общественной организации «Союз православных женщин».

При этом, как пишет «Комсомольская правда», с Корчевниковым актриса продолжает общение. Дело в том, что бывшие супруги являются прихожанами одного храма и после расставания смогли остаться друзьями.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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