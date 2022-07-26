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Киноафиша Статьи Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали

Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали

26 июля 2022 14:15
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали

Фанаты не оставили без внимания недавние снимки певца.

Сергей Лазарев удивил поклонников переменами в своем внешнем виде. Артист поделился кадрами из своего путешествия на Дальний Восток.

Вот уже несколько недель певец исследует восточную часть России. Сначала Лазарев посетил береговую часть Камчатки, а после отправился на рыбалку, о чем и рассказал фанатам, показав серию фотографий. Поклонники не оставили без внимания запись кумира, однако в первую очередь многие обратили внимание не на само путешествие, а на внешний вид исполнителя. Как оказалось, по мнению пользователей Сети, Лазарев на фото выглядит старше своих лет.

Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали

«Что-то Лазарев постарел», — пишут интернет-пользователи .

При этом другие поклонники встали на защиту кумира. Как предположили фанаты, артист лишь поделился неудачным снимком, к тому же далеко не все могут похвастаться идеальной внешностью в открытом море.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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