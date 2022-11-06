Без единой боевой сцены: этот советский фильм раскрыл миру глаза на ВОВ

Лента «Иваново детство» 1962 года произвела фурор в мировом киносообществе. А ведь картина стала дебютом для тогда еще начинающего режиссера Андрея Тарковского. Военной драме рукоплескали не только на родине, но и за рубежом.

История о юном разведчике Иване, который помогал советской армии в 1941 году, покорила не только своим пронзительным сюжетом, но и новаторскими приемами. Картина удостоилась престижных кинопремий, в том числе «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

Тарковскому удалось достичь невероятного. Без единой боевой сцены режиссер мастерски передал все ужасы войны. Зритель погружается в атмосферу происходящего через личность Ивана, его эмоции, сны и глубинные переживания. Ни на секунду не покидает чувство, что враг всегда близко.

Роль юного самоотверженного разведчика исполнил 15-летний Николай Бурляев. Позднее он появился в другой картине признанного мэтра «Андрей Рублев», сыграв колокольного мастера Бориску Моторина.