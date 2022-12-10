Без черных зубов и татуировок: вы точно не узнали бы звезду «Пиратов карибского моря» без грима

Многим зрителям запомнилась ведьма Тиа Дальма из «Пиратов Карибского моря». Она просто заворожила зрителей картины вопреки своему внешнему виду. В этом состоит заслуга британской актрисы Наоми Харрис, которая, несмотря на костюм из лохмотьев, татуировки на лице, перья в прическе и даже черные зубы, смогла очаровать поклонников франшизы.

Мать артистки рано разглядела интерес девочки к актерской профессии и всеми возможными способами поощряла его.

Это, очевидно, дало свои плоды, поскольку первая роль актриса получила уже в 11 лет.

Мировую знаменитость ей принесла роль богини Калипсо. Однако в обычной жизни актриса не имеет ничего общего со своим персонажем. Наоми прекрасно выглядит и, помимо съемок в кино, работает и в модельном бизнесе. Яркая внешность и спортивная фигура позволяют девушке носить любые наряды.