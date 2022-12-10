Без черных зубов и татуировок: вы точно не узнали бы звезду «Пиратов карибского моря» без грима
Превосходна во всех проявлениях.
Многим зрителям запомнилась ведьма Тиа Дальма из «Пиратов Карибского моря». Она просто заворожила зрителей картины вопреки своему внешнему виду. В этом состоит заслуга британской актрисы Наоми Харрис, которая, несмотря на костюм из лохмотьев, татуировки на лице, перья в прическе и даже черные зубы, смогла очаровать поклонников франшизы.
Мать артистки рано разглядела интерес девочки к актерской профессии и всеми возможными способами поощряла его.
Это, очевидно, дало свои плоды, поскольку первая роль актриса получила уже в 11 лет.
Мировую знаменитость ей принесла роль богини Калипсо. Однако в обычной жизни актриса не имеет ничего общего со своим персонажем. Наоми прекрасно выглядит и, помимо съемок в кино, работает и в модельном бизнесе. Яркая внешность и спортивная фигура позволяют девушке носить любые наряды.