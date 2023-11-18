Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза

Арчил Гомиашвили известен своей ролью Остапа Бендера в комедии «12 стульев» Леонида Гайдая. Однако мало кто знает, что жизнь артиста была не менее увлекательна и порой сильно напоминала судьбу его экранного персонажа.

Актер был четыра раза судим и отбывал тюремный срок. Первый раз это случилось, когда ему было всего 17 лет. В то время он участвовал в издании нелегальных журналов и не осознавал всей опасности антисоветчины. За это преступление Гомиашвили получил 10 лет лишения свободы, но отсидел 4 года, а затем был переведен на строительство Волго-Донского канала.

Второе уголовное дело на звезду кино завели из-за его романа с известной актрисой Людмилой Целиковской. После драки, произошедшей в ресторане, Гомиашвили оказался в тюрьме, но смог избежать длительного заключения.

Кроме того, у Гомиашвили были еще две судимости за воровство. Несмотря на уже имеющиеся судимости, Арчилу удалось устроиться на работу в Тбилисский театр русской драмы, где он и его друг срезали кожаную обивку со стульев зрительного зала и продали ее сапожнику. В результате Гомиашвили провел два года в исправительном лагере под Тбилиси.

Хотя Гомиашвили известен своей ролью Остапа Бендера, он сам не считает ее самой яркой и талантливой. У него было много других ролей, но зрителю запомнился именно этот искрометный персонаж. Арчил Михайлович прожил насыщенную жизнь, полную приключений и творческих достижений.