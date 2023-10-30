«Белое солнце пустыни» должно было получить продолжение: вот что в нем случилось с Суховым

Картину с интригующим сюжетом так и не увидели зрители.

«Белое солнце пустыни» и по сей день является одним из лучших отечественных приключенческих картин. История красноармейца Федора Ивановича Сухова тронула миллионы людей. Неудивительно, что спустя годы поползли слухи о возвращении любимых героев на экраны.

В 2008 году стало известно о начале съемок приквела легендарной картины Владимира Мотыля. Планировались, что это будет восьмисерийный телесериал. Рустам Ибрагимбеков, сценарист оригинального фильма, рассказал, что лента расскажет о молодости Сухова, Абдуллы, Саида и Катерины Матвеевны.

Зрители должны были узнать, как развивалась история любви главных персонажей, как красноармеец попал в Среднюю Азию.

Сниматься в проекте должны были молодые неизвестные артисты, а режиссерское кресло отводилось Юсупу Разыкову. К сожалению или к счастью, но в свет сериал так и не вышел.